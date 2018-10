Subaru startet in Deutschland vorsichtig ins Elektrozeitalter. Für 2019 wird das erste Modell mit E-Motor an Bord erwartet.

Subaru will im kommenden Jahr in Deutschland mit der Elektrifizierung seiner Modellpalette starten. Erstes Modell könnte die neue Generation des SUVs Forester sein, wie die Fachzeitschrift "kfz-betrieb" unter Berufung auf Subaru-Deutschland-Geschäftsführer Christian Amenda berichtet. Demnach setzen die Japaner in Europa als Übergangslösung auf ein Mildhybrid-System, bei dem der Elektromotor in erster Linie zur Unterstützung des Verbrenners und nicht als autonome Antriebsquelle zum Einsatz kommt. Später sollen dann auch stärker elektrifizierte Fahrzeuge folgen, darunter möglicherweise der in den USA bereits im Crossover-Modell XV angebotene Plug-in-Hybridantrieb, der auch rein elektrisches Fahren über längere Strecken ermöglicht.