VWFS beteiligt sich an Fleet Logistics

Neue Mobilitätsangebote für Flotten VWFS beteiligt sich an Fleet Logistics

Investition in neue Mobilitätsdienste

PSA übernimmt Travelcar Investition in neue Mobilitätsdienste

Total und MOL haben die gegenseitige Anerkennung ihrer Tankkarten in Europa vereinbart. Kunden von Total können ihre Karten künftig bei Stationen von MOL und Slovnaft in Ungarn, Rumänien, Slowenien und der Slowakei einsetzen. So wächst das Total-Netz auf 17.000 Stellen europaweit.

Kunden von Total können künftig das Stationsnetz der MOL-Gruppe nutzen. Den Start machen Tankstellen in Ungarn und Rumänien.

Who is Who Pkw