Einen BMW oder Mercedes können sich nur die wenigsten Privatpersonen leisten. Selbst ein gut ausgestatteter Kompaktwagen aus dem Premiumsegment kratzt schnell an der 45.000 Euro-Marke. Autos der Premiumhersteller gehen daher vorwiegend in die Hände von Firmen, die diese entweder im Außendienst oder als Motivationsmittel für Mitarbeiter einsetzen. Welche Marken bei Firmenflotten und Dienstwagenfahrern am beliebtesten sind, zeigt die Bildergalerie.