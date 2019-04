Welches Mittelklassemodell verbraucht als Benziner am wenigsten? Die Top Ten-Modelle finden Sie in der Bildergalerie.

Seitdem die Hersteller dem Benziner einen Elektro-Motor zur Seite stellen, purzeln die Verbräuche nur so. Plug-in Hybride verbrauchen in der Regel weniger als zwei Liter Kraftstoff nach Norm. Damit bleibt der CO2-Ausstoß meist unter 50 g/km. Die Verbräuche sind zwar in der Praxis nur schwer einzuhalten. Wer allerdings viel Kurzstrecke und damit rein elektrisch unterwegs ist, der fährt weitaus günstiger als nur mit einem Verbrenner. Welche Benziner und welche Plug-in Hybride die sparsamsten in der Mittelklasse sind, erfahren Sie in der Bildergalerie oben.

Hier unten finden Sie die sparsamsten Mittelklasseautos mit Dieselmotor.