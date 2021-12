firmenauto ermittelt zudem die prozentuale Abweichung vom Normwert. Welche Autos sich an die Verbrauchsangaben halten oder sie gar unterbieten, erfahren Sie hier:

Natürlich verbraucht ein leichter Kleinwagen naturgemäß weniger als ein schwerer SUV. Oder etwa nicht? Die Fotoshow oben birgt Überraschungen - auch bei den Antrieben. Denn Plug-in Hybride sind auf langen Fahrten längst nichts so sparsam, wie es die Herstellerangaben versprechen. Auf unsere Verbrauchsrunde starten sie mit vollem Tank und voll geladener Batterie. Als Verbrauchswert geben wir sowohl den Kraftstoff- als auch den Stromverbrauch an. Am sparsamsten fährt man mit einem Erdgasmotor.

Nach exakt 200 Kilometer wird gemessen, ob der Wagen hält, was der Hersteller verspricht. Die sparsamsten Autos kommen mit weniger als fünf Litern pro 100 Kilometer aus. Der negative Ausrutscher, ein Ford Mustang mit V8-Motor, genehmigte sich im Schnitt über 12 Liter. In der Fotoshow oben listen wir alle unsere Testwagen seit 2015 auf, die auf dem anspruchsvollen Rundkurs weniger als 6,0 Liter verbrauchen.

Die Verbrauchsfahrt ist fester Bestandteil jedes Fahrzeugtests von firmenauto. Bevor sich ein Testwagen sich im Alltag bewährt, heißt es: ab auf die Verbrauchsrunde. Die führt vom Redaktionssitz am Stadtrand von Stuttgart hinunter in den Talkessel und durch die Stadt, über die Autobahn und weiter auf die Schwäbische Alb. Der Mix aus Stadtverkehr, Landstraßen und Autobahnen (mit und ohne Tempolimit) bildet den Alltag eines Vielfahrers ab.

Neu in der Liste (1.12.2021): Honda HR-V e:HEV

Alle Testwagen der Zeitschrift firmenauto (seit 2014), die in der Praxis unter 6,0 Liter verbrauchen. Gemessen auf einer 200 Kilometer langen Normstrecke

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw