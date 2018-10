Diese Elektroautos gehen bald in Serie

E-Autos bis 2020 Diese Elektroautos gehen bald in Serie

Darüber hinaus wird es für die fünfte RAV4-Generation neue Ausstattungsdetails und verbesserte Assistenzsysteme geben. Zur Serienausstattung wird die neueste Generation des Safety-Sense-Pakets gehören, dessen Kollisionsverhinderer Radfahrer bei Tag und Fußgänger sogar bei Nacht erkennen kann. Zur allgemeinen Serienausstattung werden außerdem 17-Zoll-Aluräder, Dachreling, LED-Scheinwerfer und ein Sieben-Zoll-Touchscreen für das Audiosystem zählen. Optional lässt sich der RAV4 unter anderem mit einem Rückspiegel ausstatten, der auch gleichzeitig als Bildschirm für die Rückfahrkamera dient. Außerdem erhältlich sind ein 360-Grad-Kamerasystem, ein Panorama-Glasdach, oder ein Soundsystem von JBL. Einen Preis für den neuen RAV4 in Deutschland nennt Toyota noch nicht, doch dürfte sich dieser leicht oberhalb vom Vorgänger einpendeln, der derzeit als Benziner rund 23.530 und als Hybrid knapp über 27.730 Euro (alle Preise netto) kostet.

In diesem Fall mobilisiert ein 2,5-Liter-Benziner in Zusammenspiel mit zwei E-Motoren 222 PS. Damit soll das SUV-Modell in 8,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprinten, der Normverbrauch bei 4,5 Litern liegen. Mit einer Systemleistung von 197 PS ermöglicht der aktuelle RAV4 Hybrid eine Sprintzeit in 8,3 Sekunden und benötigt 4,9 Liter. Neben besseren Fahrleistungen verspricht Toyota dank Optimierungen bei Allradantrieb und Lenkung ein insgesamt dynamischeres Fahrerlebnis. Alternativ zur verbesserten Hybridversion werden die Japaner für die Neuauflage einen Zweiliter-Benziner anbieten, der sich mit manuellem Getriebe oder einer Automatik kombinieren lässt. Für Westeuropa erwartet Toyota für diese Variante allerdings nur einen Marktanteil von zehn Prozent.

Anfang 2019 wird Toyota die völlig neue und nunmehr fünfte Auflage des RAV4 auf den deutschen Markt bringen. Der Kompakt-SUV-Klassiker setzt auf der neuen Toyota New Global Architecture (TNGA) auf, die mit einigen Verbesserungen einhergeht. Ein Dieselantrieb ist für den Allradler nicht mehr vorgesehen, denn wie schon bei anderen Baureihen setzen die Japaner auch beim RAV4 künftig vor allem auf den Hybridantrieb.

2019 startet die fünfte Generation des Toyota RAV4 auch in Deutschland.

1/6 2019 startet die fünfte Generation des Toyota RAV4 auch in Deutschland. Foto: Toyota

Toyota RAV4 (2019) Fünfte Generation steht in den Startlöchern

Who is Who Pkw