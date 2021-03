In der Nacht zum 28. März endet die Winterzeit und die Uhren werden um eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt. Durch das Vordrehen der Uhren bleibt es vorrübergehend morgens wieder länger dunkel. Dadurch ist das Risiko groß, in der Morgendämmerung auf Tiere zu treffen.

Ende März gilt wieder die Sommerzeit. Auf Autofahrer müssen sich auf Begegnungen mit Wildschweinen und Co. einstellen.

