Viele Firmenwagen stehen in der Corona-Krise still. Unternehmen können eine kostenfreie Ruheversicherung beantragen.

Wenn der Außendienst vom Home-Office arbeitet, bleiben die Dienstwagen stehen. Leasingrate, Steuer, Versicherung laufen aber weiter. Unternehmen können zumindest die Versicherungskosten sparen, wenn sie eine kostenfreie Ruheversicherung beantragen. Das ist aus Kulanz bei vielen Versicherern auch ohne offizielle Abmeldung bei der Zulassungsstelle möglich.

Fast alle Kfz-Firmenversicherer bieten ihren Kunden an, den Versicherungsschutz ruhen zu lassen. Der Schutz – der klassisch bis zu 18 Monate möglich ist, wenn Fahrzeuge zeitweilig nicht genutzt werden – setzt eigentlich eine offizielle Abmeldung bei der Zulassungsstelle voraus. Nun bieten die Assekuranzen die Ruheversicherung formlos – etwa per E-Mail an. „Die Stilllegung erfolgt ab dem Tag der Meldung. Der Mitteilung sollte eine Liste beigefügt sein, auf der die amtlichen Kennzeichen und die Fahrzeugidentifizierungs-Nummer aufgeführt sind“, erläutert HDI-Sprecher Andreas Ahrenbeck. Dann erhalten die Kunden mit gewerblichen Fahrzeugen eine prämienfreie Ruheversicherung. Diesen Service bieten beispielsweise Axa, Ergo, Gothaer, HDI, Kravag, R+V, Versicherungskammer Bayer oder die Württembergische an. Die Allianz verspricht ihren Kunden bei Zahlungsschwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise individuelle Lösungen.

Ruhe-Police schützt trotzdem

Sowohl amtlich als auch intern stillgelegte Fahrzeuge erhalten für die Dauer der Standzeit eine Ruheversicherung. Sie umfasst die Haftpflichtversicherung, die Umweltschadensversicherung, die Teilkasko und einen Teilschutz aus der Vollkasko, wenn diese Policen im Zeitpunkt der Außerbetriebsetzung bestanden. So sind aus der Vollkasko Schäden durch mut- oder böswillige Handlungen Dritter versichert. Für die Teilkasko gilt voller Schutz. Damit sind Schäden infolge von Brand, Diebstahl, Hagel, Sturm und Überschwemmung abgesichert.

Verstoß gegen Ruhe-Police teuer

Allerdings müssen die Firmenwagen in einem Einstellraum, also einer Sammelgarage oder auf einem umfriedeten Abstellplatz, beispielsweise einem geschlossenen Hofraum, abgestellt werden. „Wer sein Fahrzeug trotzdem einsetzt und einen Unfall verursacht, verstößt auch bei der Corona-Ruhepolice gegen die Pflicht aus seinem Versicherungsvertrag“, warnt der Fachanwalt für Versicherungsrecht Dr. Marc Herzog von der Kanzlei Dr. Herzog Rechtsanwälte. So würden die Opfer in vollem Umfang entschädigt, weil die Kfz-Haftpflichtversicherung auch in der Ruhepause weiterlaufe. „Die Assekuranz darf aber bis zu 5.000 Euro Regress vom Versicherungsnehmer fordern“, erläutert Herzog. Zudem würde das Fahrzeug gar nicht ersetzt, weil die Vollkaskoversicherung für selbstverursachte Fahrschäden keine Gültigkeit mehr habe. Herzog: „Eine solche Fahrt kann also richtig teuer werden“. Wer ohne aktiven Versicherungsschutz das Fahrzeug bewegt, kann zudem vor allem Falle eines Unfalls auch Ärger mit den Behörden bekommen. Der Vollschutz lebt automatisch wieder auf, wenn die Frist endet, die der Versicherer für die Corona-Ruheversicherung gesetzt hat.

Hohe Schadenquote Versicherer sperren sich

Rückvergütung verhandeln

Kfz-Versicherer sind in gewissen Umfang Gewinner der Corona-Krise, denn natürlich fahren die meisten Mitarbeiter ihr Firmenwagen weiterhin. Aber eben sehr viel weniger, zum Einkaufen oder zum Arzt etwa. Die Versicherer müssen also ein sehr viel geringeres Risiko absichern. Jörg Rheinländer, Vorstand der HUK-Coburg, schätzt, dass sich das Verkehrsaufkommen in Deutschland allein im März um rund 30 Prozent reduziert hat. Deshalb gäbe es natürlich auch deutlich weniger Unfälle. Dabei sind viele Policen schon am Anfang des Jahres bezahlt worden. Daher sollten Flottenchefs bald mit ihrem Kfz-Versicherer über Rückvergütungen sprechen. Ein Gutes hat die Krise dann doch: Die Schadenquoten der Unternehmen dürften aufgrund sich stark verbessern. Und das zahlt sich dann im nächsten Jahr aus.