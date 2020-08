Außerdem sollten Eigner eines E-Fahrzeugs darauf achten, dass die Versicherung Schäden übernimmt, die beim Laden durch Überspannungsschäden via Blitzschlag entstehen. Wer öfter an einer öffentlichen Ladesäule lädt, profitiert im Falle eines Falles von einer Ladekabel-Diebstahl-Absicherung.

E-Autos sind in der Anschaffung teuer. Aber auch Schäden wie etwa an der Batterie können ganz schön ins Geld gehen. Gut, wenn die Versicherung mitspielt.

