My Porsche App

My Porsche App Eine für alles

Chinesen in den Top Ten

Innovationen von Automarken Chinesen in den Top Ten

Alle Elektroautos in Deutschland (2022)

Alle Elektroautos in Deutschland (2022) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

VW bringt den E-Up zurück. Der elektrisch angetriebene Kleinstwagen ist voraussichtlich ab Mitte Februar bestellbar, wie der Hersteller nun bestätigt hat. Zu Preisen und Ausstattungsumfang sagt VW noch nichts Genaues. Letztere dürfte tendenziell aber eher höherwertig ausfallen, was für einen Start bei rund 27.000 Euro spricht.

Der VW E-Up zählte zu den beliebtesten E-Autos in Deutschland. Nun kommt er überraschend zurück.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw