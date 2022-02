Der Langzeittrend lässt darauf schließen, dass die geringeren Reparaturzahlen nicht allein auf die Folgen des Corona-Lockdowns zurückzuführen sind. Auch die Deutsche Automobil-Treuhand interpretiert die Statistik so, dass die Qualität der Fahrzeuge über die letzten Jahre stetig besser geworden ist.

Die Autos auf Deutschlands Straßen werden immer zuverlässiger. Die Reparaturhäufigkeit ist 2021 auf 0,41 Arbeiten pro Pkw und Jahr gesunken, die aus dem DAT-Report 2021 hervorgeht. Im Vorjahr lag sie noch bei 0,44. Beide Werte liegen klar unter den Vor-Corona-Zahlen, setzen aber einen positiven Trend fort: So ist die Reparaturhäufigkeit zwischen 2002 und 2019 von 0,80 auf 0,51 Arbeiten pro Auto und Jahr gesunken. Die durchschnittlichen Werkstattkosten pro Fahrzeugreparatur betrugen im vergangenen Jahr 467 Euro.

Vor 20 Jahren wurden Autos noch fast doppelt so häufig in die Werkstatt gebracht wie heute.

