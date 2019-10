An der Spitze des Rankings finden sich wie gewohnt die großen amerikanischen IT-Unternehmer: Apple mit 210 Milliarden Euro an der Spitze, gefolgt von Google, Amazon und Microsoft. Rang fünf und sechs nehmen Coca-Cola und Samsung ein. Insgesamt sind unter den 100 gelisteten Marken 16 Unternehmen aus der Kraftfahrzeug-Industrie, darunter BMW auf Rang elf (37 Milliarden) und VW auf Platz 40 (11,6 Milliarden).

Toyota bleibt die wertvollste Automarke der Welt. Im jährlich veröffentlichten "Best Global Brands"-Report der Markenagentur Interbrands belegt das japanische Unternehmen mit rund 50 Milliarden Euro wie schon in den Vorjahren Rang sieben unter den wertvollsten Marken aller Branchen. Einen Platz dahinter landet Mercedes-Benz mit einem Wert von knapp 46 Milliarden Euro.

