Firmenauto des Jahres 2017: Alle Businesspartner auf einen Blick

Allsafe

In idyllischer Lage am Rande des Bodensees arbeiten knapp 200 Menschen bei allsafe an Lösungen rund um das Sichern von Werten auf dem Transport. Mit seinem fundierten Know-how in der Prozessorientierung gelingt dem mehrfach als Top Arbeitgeber ausgezeichneten Mittelständler "Sicherheit made in Germany". Das Unternehmen ­allsafe bietet pas­sen­de Sicherungslösungen für alle Transportaufgaben und für alle Fahrzeuge vom Kleinwagen bis hin zum schweren Lkw. Speziell für Fuhrparks bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und Instandhaltungskonzepte an, um die Fuhrparkverwaltung zu entlasten und gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen an Prüfung und Dokumentation zu erfüllen.

Athlon

Athlon ist einer der führenden Anbieter von Mobilitätslösungen. Kerngeschäft ist das gewerbliche Fuhrpark-Leasing und Fuhrpark-Management. Unsere Kunden fühlen sich durch innovative Servicekonzepte bestens abgeholt. Das liegt einerseits an der fundierten Beratung, die für individuelle Mobilitätslösungen sorgt, andererseits an der Nachhaltigkeit, die das Unternehmen wirtschaftlich und ökologisch versteht und lebt. Vor allem schätzen unsere Kunden, dass Athlon der eine Ansprechpartner für alle Belange im Fuhrpark-Leasing und Fuhrpark-Management ist – von Beratung und Planung über Finanz-Leasing, Service-Leasing, Finanzierung bis hin zu Wartung und Rücknahme.

Car Professional Management

Car Professional Management, kurz CPM, ist ein auf Fuhrparkmanagement hochspezialisiertes Dienstleistungsunternehmen, das sich auf das herstellerunabhängige Management von Fahrzeugflotten mittlerer und großer Unternehmen konzentriert – unabhängig von Fuhrparkstrukturen, Herstellern, Finanzierungsarten und Leasinggebern. 1992 gegründet, ist die CPM mit dem bundesweiten Management von über 70.000 Fahrzeugen und über 210 renommierten Kunden eines der marktführenden Fuhrparkmanagement-Unternehmen in Deutschland. Dank des Einsatzes von Fuhrpark-Spezialisten bietet die CPM individuelle Kundenlösungen auf höchstem Niveau. Mit dem neuen und innovativen Online-Kundenportal CPM-UX sowie der neuen Service-App hat die CPM einen weiteren Meilenstein in puncto digitale Lösungen gesetzt und das Fuhrparkmanagement im Markt neu definiert. Die CPM gehört als Part of ALD Automotive zur Société Générale Gruppe.

Dekra

Seit mehr als 90 Jahren arbeitet Dekra für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e. V. ist eine der weltweit führenden Expertenorganisationen geworden. Die Dekra SE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Dekra e. V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2016 hat Dekra einen Umsatz von rund 2,9 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 39.000 Mitarbeiter sind in über 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 lautet: Dekra wird der globale Partner für eine sichere Welt.

Produktpalette/Leistungen

Fahrzeugbezogene Leistungen

HU, Gutachten, Bewertung,

DEKRA Siegel für Gebrauchtfahrzeuge,

UVV/DGUV V70, Feinstaubplakette

Fuhrparkmanagement

Gebrauchtwagenmanagement, Schaden- und

Riskmanagement, Führerscheinkontrolle,

Beratungsdienstleistungen, Aus- und Weiterbildung,

Fahrertrainings, Weiterbildung

»Zertifizierter Fuhrparkmanager/-in (Dekra)«

Allgemeine Fahrzeugunterweisung

Webbasierte Trainings zum sicheren Umgang

mit einem Firmenwagen gemäß DGUV V70.

Weitere Dienstleistungen

Zertifizierungsdienstleistungen, Zeitarbeitspersonal, Umweltmanagement, Mobilitätsberatung; Dekra Fair Return: Full-Service-Lösung von der Fahrzeugrücknahme bis zur Remarketingunterstützung.

Ansprechpartner

Rainer Schwer

Vertrieb/Key Account Management

Telefon +49 (0) 1 75 / 58 55 521

rainer.schwer@dekra.com



SIGNal Reklame

SIGNal Reklame ist führender Flottenbeschrifter. Dabei kommen die mobilen Beklebungsteams von den deutschlandweiten Standorten direkt zum Fahrzeug bzw. Auslieferungspartner – bereits ab 1 Stück. Jährlich beklebt SIGNal Reklame 25.000 Fahrzeuge. Großkunden wie ThyssenKrupp, WISAG und FlixBus vertrauen auf die Flottenbeschrifter. Dabei begeistern wir unsere Kunden nicht nur mit ausgezeichneter Premiumqualität, sondern auch mit einem Full-Service, der schon in der Layoutphase beginnt und das komplette Projektmanagement (Produktion, Terminierung, Disposition, Montage, Dokumentation) Ihrer Beschriftungsprojekte abdeckt. Aber auch kleine Fuhrparks genießen diesen Service – egal ob 1 Fahrzeug oder 1.000.

Sixt Leasing

Die Sixt Leasing SE gehört seit mehr als 50 Jahren zu einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Leasinggesellschaften in Deutschland. Für unsere Firmenkunden bieten wir maßgeschneiderte Lösungen im Full Service Leasing und optimieren bestehende Prozesswelten durch Implementierung professioneller Werkzeuge, um nachhaltig die Gesamtbetriebskosten ihrer Fuhrparks zu optimieren. Unsere langjährigen Erfahrungen in der effizienten Steuerung großer Fahrzeugflotten mithilfe modernster IT Tools stellt daneben eine qualitativ hochwertige, klar strukturierte Prozesswelt sicher. Zusammen mit der Sixt SE bedienen wir jeden Bedarf und bieten Mobilitätskonzepte von einer Minute bis zu sechs Jahren an, alles aus einer Hand.

Wollnikom

Fuhrparktechnik von morgen. Der Spezialist in der Fahrzeugnachrüstung stellt Firmenkunden, kleinen mittelständischen Unternehmen sowie Endkunden Fahrzeugeinrichtungen und elektronische Flottenlösungen zur Verfügung. Mittlerweile entwickelt Wollnikom auch für Fahrzeughersteller individuelle flottengerechte Sondereinbauten. Durch die Produktneutralität und die Herstellerungebundenheit ist die erbrachte Leistung individuell auf den einzelnen Fuhrpark zugeschnitten.

Leistungen

Bundesweiter Vor-Ort-Einbau

Alle Einbauten sind UVV-konform und erfüllen die E1-Norm

Individuelle Flottenlösungen