Citroen Typ-H-Umbau: Retro-Transporter auf Jumper-Basis

Die Designer Fabrizio Caselani und David Obendorfer haben die französische Van-Ikone Typ H in Form eines Umbau-Kits wiederbelebt. Ab 15. Mai können Interessenten das Retro-Mobil auf Basis eines neuen Citroen Jumper zum Preis von mindestens 36.134 Euro (alle Preise netto) bei Caselani Automobili bestellen. Der Umbau dürfte damit also eine fünfstellige Summe kosten, denn in Deutschland ist der Citroen Jumper in der Basisversion für rund 26.050 Euro zu haben.

Wer ein zum Typ H umgebauten Van kaufen will, muss zunächst sein Interesse bei Caselani Automobili bekunden und anschließend 3.000 Euro Kaution zahlen, die auf den Kaufpreis angerechnet werden, aber bei einem Kaufrücktritt nicht zurückgezahlt werden. Später muss der Kunde seinen persönlichen Typ H in Details besprechen und anschließend 40 Prozent des Kaufpreises als weitere Kaution zahlen, um sich sein Wunschauto zu sichern. Kurze Zeit später wird das Fahrzeug aufgebaut und gegen Zahlung des restlichen Preises ausgeliefert.

Caselani bietet die Typ-H-Umbauten für verschiedene Aufbauvarianten an. Ab September werden der klassische Lieferwagen und der Minibus mit Front- oder Allradantrieb verfügbar sein, ab Dezember außerdem ein Food-Van, ein Abschleppwagen und ein Camper. Anfang 2018 ist der Typ-H-Umbau zudem als Wohnmobil zu haben.

Ebenfalls ab 2018 will Caselani Automobili auch gebrauchte Vans zum Typ H umbauen. Neben Citroen Jumper, Peugeot Boxer und Fiat Ducato ab Baujahr 2006 soll auch der Ram ProMaster ab 2013 dafür in Frage kommen. Preise für eine Konversion gebrauchter Vans werden allerdings noch nicht genannt. Ebenso wie für das ab 2019 bestellbare Umbau-Kit, mit dem man dann in Eigenregie Jumper oder Ducato zum Typ H verwandeln kann.