Hyundai Capital Bank Europe: Kia startet mit eigenem Finanzservice

Die Hyundai Capital Bank Europe startet ihren Geschäftsbetrieb jetzt mit Kia Finance, einem markeneigenen Finanzservice, den die Kia-Autohäuser ihren Kunden künftig anbieten können. Bisher basierte KIA Finance auf einer Kooperation mit einem unabhängigen Finanzdienstleister. "Unser neuer Finanzservice bietet zwei wichtige Vorteile: hohe Markenkompetenz und strikte Kundenorientierung", sagt Steffen Cost, Geschäftsführer (COO) von Kia Motors Deutschland. "Anders als markenunabhängige Finanzdienstleister setzt unsere konzerneigene Autobank den Fokus ganz klar auf maßgeschneiderte Finanzlösungen für Kia-Fahrer. Finanzprodukte rund um das Auto sind heute entscheidende Verkaufsfaktoren. Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Kunden perfekt passende Mobilitätspakete zusammenstellen können."

KIA Finance umfasst die klassischen Finanzierungs-, Leasing- und Versicherungsprodukte für private und gewerbliche Kunden. "Diese Produkte können individuell zugeschnitten und kombiniert werden – je nach Zielgruppe, Kundenbedarf und Nutzungsverhalten", so Christian Schmitz, Geschäftsführer (COO) der Hyundai Capital Bank Europe. Die Angebote der Konzernbank werden in enger Zusammenarbeit mit Kia Motors Deutschland gestaltet. Dazu gehören auch speziell auf die Bedürfnisse der Kia-Autohäuser abgestimmte Services wie Einkaufsfinanzierung und weitere Finanzdienstleistungen. Auf dem deutschen Markt werden herstellerverbundene Banken von den Autokäufern klar bevorzugt und sind bei automobilen Finanzdienstleistungen unangefochtene Marktführer. So werden fast die Hälfte aller neu zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland über die Mitgliedsinstitute des Zusammenschlusses Banken der Automobilwirtschaft (BDA) finanziert oder verleast.