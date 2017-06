Mobilitätsplattform Moia ergänzt ÖPNV: Elektro-Shuttle startet 2018 in Hamburg

Das von VW und dem Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs Hamburger Hochbahn initiierte Pilotprojekt läuft unter dem Namen Moia. Die Kunden können den Service per Smartphone-App buchen und geben Standort und Ziel ein. Der Moia-Shuttle bedient dann Fahrtanfragen verschiedener Personen, die in eine ähnliche Richtung unterwegs sind. Über einen Algorithmus werden diese miteinander kombiniert, die Routen geplant sowie Fahr- und Ankunftszeiten individuell berechnet.

Die geplante Integration in die Mobilitätsplattform der Hochbahn wird das bestehende Angebot an online buchbaren Carsharing-Fahrzeugen und Leihfahrrädern um eine neue umweltfreundliche Shared Mobility-Lösung erweitern. Das neue Mobilitätsangebot in Hamburg wird vollständig von Moia finanziert und mit eigenen Fahrzeugen und eigenen Fahrern betrieben. Moia entwickelt dafür aktuell ein neues Fahrzeugmodell, das vollelektrisch und damit emissionsfrei fahren und bis zu sechs Personen Platz bieten wird. Ziel ist es, den Service nach Abschluss eines erfolgreichen Testvorlaufs 2018 mit rund 200 Elektro-Shuttle-Fahrzeugen in Hamburg zu starten. Ein weiterer Ausbau der Fahrzeugflotte soll 2019 folgen. Nach erfolgreicher Einführung in Hamburg will Moia das Angebot auch auf andere Städte ausweiten.