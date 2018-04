Die allerneuesten Diesel-Modelle sind endlich sauber. Bei einem Test des ADAC blieben Pkw der Abgasnorm Euro-6d-temp nun auch im realen Straßenverkehr unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte für Stickoxid. Teilweise unterboten sie dort sogar die strengeren Limits für den Prüfstandtest.

Drei neue Diesel-Pkw mit den aktuellsten Abgasreinigungs-Systemen hat der ADAC im Rahmen seiner permanent durchgeführten "Eco Tests" nun überprüft: den BMW X2 20d, den Peugeot 308 SW BlueHDI 180 und den Volvo XC60 D5 AWD. Alle Fahrzeuge waren mit Automatikgetriebe ausgestattet. Ergebnis: Bei BMW und Peugeot lag der NOx-Ausstoß im öffentlichen Straßenverkehr unterhalb der auf dem Prüfstand vorgeschriebenen 80 Milligramm pro Kilometer. Der Volvo riss die Marke mit 93 Milligramm knapp, bleibt aber klar unterhalb des erlaubten Maximalwerts von 168 Milligramm. Und das, obwohl der Test des Automobilclubs härter ist als der seit kurzem gesetzlich vorgeschriebene RDE-Test im realen Verkehr, den alle drei Modelle problemlos absolvierten.

Bei Autobahngeschwindigkeit fiel das Schweden-SUV allerdings mit einem deutlich erhöhten NOx-Ausstoß von 239 Milligramm auf, wohl nicht zuletzt eine Folge seines hohen Gewichts. Die anderen beiden Modelle zeigten geringere Werte, vor allem der Peugeot überzeugte mit 45 Milligramm.

Der Test zeigt, dass eine wirkungsvolle Abgasreinigung bei Diesel-Pkw möglich ist. Und, dass sie bei den neuen Euro-6d-temp-Modellen offenbar zum Einsatz kommt. Allerdings erfüllen längst nicht alle in Deutschland verkauften Diesel-Neuwagen die Vorgaben der Abgasnorm, da sie für viele Autos erst im kommenden Jahr verpflichtend wird. Wer einen sauberen Diesel will, muss also aus dem noch begrenzten Angebot wählen oder warten.