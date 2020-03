Statt in Genf hat Aiways seinen neuen U6ion nun virtuell enthüllt. Auch der eigentlich für April angekündigte Marktstart des U5 steht im Bann der Corona-Krise.

Ursprünglich war das Aiways U6ion Concept als Premierengast für den Genfer Autosalon vorgesehen, doch angesichts der Absage haben die Chinesen ihre Studie nun virtuell enthüllt. Nebenbei sorgt die Angst vor dem neuen Virus bei Aiways für eine von April auf Sommer verschobene Markteinführung des Elektro-SUV U5 in Deutschland.

Auf diesem Serienfahrzeug basiert auch die U6-Studie, die entsprechend einen 190 PS starken E-Motor und eine 63-kWh-Batterie für 400 Kilometer Reichweite bieten dürfte. Wichtiger beim U6-Concept ist jedoch das Design, denn das Konzeptauto zeichnet sich durch eine coupéhafte Rückenpartie aus, mit der die Chinesen einen schon recht konkreten Hinweis auf ein zweites Modell geben dürften. Zu Schauzwecken ist das Auto mit zweifarbigen 21-Zoll-Rädern sowie sportlich und robust wirkenden Anbauteilen verziert.

Ebenfalls zu Schauzwecken wurde der Innenraum edel und futuristisch gestaltet. Wie beim Serien-U5 gibt es auch hier Displays hinterm Lenkrad und in der Armaturenbrettmitte. Der zentrale Touchscreen fällt im U6ion mit über 14 Zoll Bildschirmdiagonale allerdings größer als im U5 aus. Zudem gibt es ein nach oben offenes, rechteckiges Lenkrad und Textilschlaufen als Türöffner. Zentral im Armaturenbrett befindet sich ein kleiner Roboter, der als Mensch-Maschine-Schnittstelle dient und unter anderem auf Sprachbefehle reagiert. In der Mittelkonsole fällt der "Grip Shift" im Stile eines Beschleunigungshebels für Motoryachten auf, an dem der Fahrer wie bei einem Automatikhebel zwischen D, R, P und N wählen kann. Weitere Eigenheiten des Konzepts sind spezielle Ablagen für Drohnen und Fernbedienungen zwischen den Fondsitzen sowie ein Fach im Kofferraum für einen Elektro-Tretroller.

Foto: Aiways Der U6ion dürften einen konkreten Ausblick auf ein künftiges Serienmodell von Aiways geben.

Wann der U6 in Europa auf den Markt kommen soll, wird noch nicht verraten. Der Start des U5 wurde auf August verschoben. Statt über Autohändler wollen die Chinesen ihre Fahrzeuge über ihre Internetseite vertreiben, parallel will man Interessenten an 30 Märkten der Handelskette Euronics das Elektro-SUV zur Probefahrt bereitstellen.