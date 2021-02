Mehr Ladepunkte am Arbeitsplatz

Außerdem soll sich die App einfach mit dem VWFS-eigenen Fuhrparkmanagement-System Fleet Cars verknüpfen lassen. Alle fahrer- und vertragsrelevanten Infos sowie Dokumente können so direkt zwischen App und Flottenverwaltung ausgetauscht werden. Außerdem können Fuhrparkverantwortliche Nachrichten direkt per App an ihre Fahrer schicken, zum Beispiel als Terminerinnerung oder wenn Handlungen nötig sind. Vorerst gibt es eine kostenlose Testphase, ab dem 1. Juli verlang VWFS dann monatlich 50 Cent je Fahrer für die Nutzung.

Über die Startseite der App erhalten die Nutzer Infos zu allen einzualtenden Terminen, wie beispielsweise der Führerscheinprüfung oder die jährliche UVV-Prüfung. Auch die im Leasingvertrag vereinbarten Dienstleistungen werden angezeigt, ebenso der aktuelle Kilometerstand und eventuelle Abweichungen zur vereinbarten Laufleistung. Zusätzlich zeigt das Programm alle Händlerpartner des VW-Konzerns an, aber auch die Service-Stützpunkte anderer Hersteller.

Die neue App Fleet Cars Driver von Volkswagen Financial Services soll sowohl Fuhrparkleitungen als auch den Fahrern von Geschäftswagen helfen. "Mit unserer neuen App wollen wir die Kommunikationswege zwischen Fuhrparkmanager und Dienstwagenfahrer effizienter gestalten und alle für den Fahrer wichtigen Informationen in einem Medium bündeln", sagt Armin Villinger, Leiter Vertrieb Deutschland und Generalbevollmächtigter der VW Leasing GmbH.

Für Fahrer von Firmenwagen bietet VW Financial Services jetzt eine neue App an, die die wichtigsten Infos zusammenfasst. Die FleetCars Driver App kann auch bei der Kommunikation zwischen Fuhrparkleitung und Fahrern helfen.

App für Dienstwagen-Fahrer VWFS bündelt Auto-Infos in App

