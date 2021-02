Mit Wirkung zum 1. Februar hat der Vorstand des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement (BVF) Martin Kaus zum neuen Fachreferenten für Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und berufsgenossenschaftlichen Fragen ernannt. Kaus ist selbst Fuhrparkleiter und Fachkraft für Arbeitssicherheit bei Efaflex Tor- und Sicherheitssysteme und war bereits vor der Übernahme des neuen Ehrenamtes seit vielen Jahren aktives Mitglied im BVF. "Wir freuen uns über die Bereitschaft von Martin Kaus, sich bei diesem wichtigen Thema mit seiner ganzen Erfahrung einzubringen", sagt BVF-Geschäftsführer Axel Schäfer.

Einhaltung und Überwachung der UVV mit den Elementen Gefährdungsbeurteilung, Einweisung, Unterweisung und der Fahrzeugprüfung durch Sachkundige sind elementare Aufgaben von Fuhrparkverantwortlichen. Schäfer weist darauf hin, dass das Thema alles andere als trivial sei. "Wir unterstützen unsere Mitglieder dabei, kritische Fragen zu klären, auf dem Laufenden zu bleiben und bieten auch Umsetzungstools wie den Onlinekurs zur UVV-Unterweisung inklusive dem Thema E-Mobilität", sagt Schäfer.

Als Fachreferent steht Kaus dem Vorstand des Verbandes beratend zur Seite. Außerdem stellt er Verbandsmitgliedern aktuelle Infos zur Verfügung und unterstützt, wenn es seine Zeit zulässt. Wie schon in den vergangenen Jahren wird er auch in Zukunft im Rahmen der Verbandsangebote Vorträge und Workshops halten, so Schäfer. Er übernimmt die Aufgaben von Michael Schulz, Fuhrparkleiter der Wuppertaler Stadtwerke, der die Aufgabe aus persönlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen kann. Der Vorstand dankt Schulz in einer Pressemitteilung für seine wichtige Arbeit und wünscht ihm alles Gute. Schulz sei maßgeblich an der Entwicklung des Online-Unterweisungstools zur UVV des Verbandes beteiligt gewesen.