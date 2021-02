Mehr Ladepunkte am Arbeitsplatz

Studie zur Ladeinfrastruktur Mehr Ladepunkte am Arbeitsplatz

LEVC bekommt Auftrag in Essen

LEVC bekommt Auftrag in Essen Im London Taxi durch die Stadt

VWFS bündelt Auto-Infos in App

App für Dienstwagen-Fahrer VWFS bündelt Auto-Infos in App

VWFS bündelt Auto-Infos in App

Wartungs- und Reparaturinformationen würden Fahrzeughersteller am liebsten hüten wie einen geheimen Schatz. Denn Kunden wären dann auf dieHerstellerbetriebe angewiesen, wenn sie eine Inspektion oder Reparatur ansteht. Dabei sind die in der Regel viel billiger. Deshalb haben freie Werkstätten mittlerweile Zugang zu fast allen Herstellerdaten erwirkt. Nur bei Tesla haperte es bisher.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw