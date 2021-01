Wer in Essen per App einen Bussi bestellt, bekommt nicht bald einen Kuss, sondern wird von einem der fünf neuen LEVC TX Shuttle Modelle abgeholt. Die Bussi-Flotte fährt gelb lackiert ab März rund um Essen in ausgewählten Gebieten immer dann, wenn ein Fahrgast Bedarf anmeldet. Bei der Nutzung muss dabei immer ein Mund-Nasenschutz getragen werden, zwischen Fahrer und Fahrgästen befindet sich eine Trennscheibe, und es können vorerst nur drei der sechs verfügbaren Sitzplätze gebucht werden. Trotz dieser vorübergehenden Einschränkungen freut sich der Geschäftsführer der Essener Ruhrbahn, Michael Feller, auf die Neuzugänge im Fuhrpark: "Wir freuen uns sehr, uns an diesem Umstieg auf saubere, elektrische öffentliche Verkehrsmittel zu beteiligen. Bussi ist jetzt eine ernsthafte Alternative für Kunden, die unterwegs sind und das Taxi über ihr Smartphone bestellen können. Mit diesem Pilotprojekt können wir die Mobilitätsbedürfnisse unserer Kunden noch besser erfüllen und zum ersten Mal einen rein digitalen Betrieb aufbauen."

Ganz elektrisch sind die neuen Shuttle-Busse allerdings nicht. Wie alle LEVC TX-Modelle fahren auch die Bussi-Exemplare nur rund 100 Kilometer elektrisch. Dann muss entweder eine Steckdose her, oder der Benziner springt ein. Wenn Tank und Akku voll sind, soll der Energievorrat für insgesamt knapp 500 Kilometer reichen. Neben dem sechssitzigen Shuttle bietet LEVC später im Jahr auch einen Transporter mit derselben Technik an. Den Flottenauftrag in Essen wickelt das Autohaus Markötter in Bielefeld ab, einer von elf LEVC-Händlerpartnern in Deutschland. Das Netz soll in diesem Jahr noch massiv ausgebaut werden. Hinter LEVC steht wie hinter Volvo der chinesische Geely-Konzern, weswegen der Innenraum in vielen Details an die schwedischen Nobelautos erinnert.