Audi bietet den neu aufgelegten A3 Sportback wieder mit Erdgas-Antrieb an. Die G-Tron genannte Variante des kompakten Fünftürers wird wie schon der Vorgänger von einem 131 PS starken 1,5-Liter-Turbobenziner angetrieben, der serienmäßig mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert ist. Die Reichweite im Gas-Modus liegt bei 445 Kilometern (WLTP), als Reserve steht ein 9 Liter großer Benzintank zur Verfügung, der weitere 100 bis 200 Kilometer Fahrt ermöglichen dürfte. Platz findet der Erdgasvorrat im Hinterwagen und unter dem Kofferraumboden, wodurch das maximale Laderaumvolumen gegenüber den konventionellen Modellen um rund 100 Liter auf 280 bis 1.100 Liter (bei umgeklappter Rückbank) sinkt. Die Preise starten bei 25.803 Euro (alle Preise netto), was einem Aufschlag von knapp 504 Euro gegenüber dem vergleichbaren reinen Benziner entspricht.

