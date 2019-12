Das sind die Unterschiede an Ladesäulen

Das sind die Unterschiede an Ladesäulen

Parallel zur Vorstellung der zweiten Karosserievariante E-Tron Sportback im Coupé-Stil (ab 60.000 Euro netto) hat Audi beim Standard-E-Tron weitere Modifikationen vorgenommen. Dank zahlreicher Detailverbesserungen kann die stärkere Variante des Elektro-SUV pro Akkufüllung nun 436 Kilometer (WLTP) fahren– 25 Kilometer weiter als bisher. Optimierungen gab es unter anderem beim Zusammenspiel der beiden E-Motoren, an den Bremsen und am Akku, der nun mit einem größeren nutzbaren Bereich aufwartet.

Audi erweitert die E-Tron-Familie mit einer coupéhaften Karosserievariante. Das Standardmodell profitiert unter anderem in Form eines neuen Basisantriebs.

