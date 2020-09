Alle Elektroautos in Deutschland 2020

Das Projekt trägt den Arbeitstitel "Landjet", alternativ wird bei Audi vom "A9" gesprochen. Ein endgültiger Name steht dem Bericht zufolge noch nicht fest. Die E-Limousine oberhalb des A8 ist Teil des Zukunftsplans "Artemis", mit dem der neue Audi -Chef Markus Duesmann den Autohersteller zukunftsfähiger aufstellen will. Von dem ersten neuen E-Modell plant Audi jährlich 15.000 bis 20.000 Einheiten zu verkaufen.

Audi plant eine elektrische Flaggschiff-Limousine. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, soll der Konkurrent für das Tesla Model S bereits 2024 marktreif sein. Außer mit einer neuen Software-Architektur will der Stromer mit einer Reichweite von 650 Kilometern punkten.

