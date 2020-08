Mit genug Reichweite in die City

Die Autohersteller reagieren auf die hohe Nachfrage nach E-Mobilen. VW baut den eigentlich schon eingestellten E-Golf nun anders als geplant bis zum Jahresende weiter, wie die "Automobilwoche" berichtet. Täglich sollen rund 80 Fahrzeuge die Gläserne Manufaktur in Dresden verlassen. BMW reagiert mit einer Streichung der Sommerpause auf den Stromer-Boom und baut den i3 in diesem Jahr ununterbrochen weiter. Zudem werden Schichten verlängert und Pausen gekürzt.

