Ärger an der Ladesäule

.Dauerparker Ärger an der Ladesäule

Die Preise starten bei 75.350 Euro (alle Preise netto) für die schwächere Variante, die sich damit knapp für einen Umweltbonus-Zuschuss in Höhe von 5.625 Euro qualifiziert. Die stärkere Ausführung ist mit 92.800 Euro zu teuer für die Förderung, die nur bis zu einem Nettolistenpreis von 65.000 Euro gezahlt wird.

Audi bietet das SUV-Coupé Q8 nun auch mit Plug-in-Hybridantrieb an. Die Kombination aus 3,0-Liter-Sechszylinderbenziner und Elektromotor gibt es wie beim Schwestermodell Q7 in den Leistungsstufen 381 PS und 462 PS, die Reichweite im Strommodus beträgt 47 beziehungsweise 45 Kilometer (WLTP).

Audi Q8 Plug-in Hybride In der Basis förderfähig

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw