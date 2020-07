Der Standardspurt der neuen S-Modellegelingt in 3,8 Sekunden, das Höchsttempo ist bei 250 km/h abgeregelt. Den Durchschnittsverbrauch geben die Ingolstädter für SQ7 und SQ8 mit 12 und 12,1 Litern an. Allradantrieb und Achtgangautomatik sind immer an Bord. Eine sportlich ausgelegte Luftfederung mit geregelten Dämpfern sowie Allradlenkung gehören zum Serienumfang. Optional ist eine elektromechanische Wankstabilisierung erhältlich.

Ab Herbst bietet Audi für die SUVs Q7 und Q8eine weitere V8-Variante an. Dabei handelt es sich um einen 4,0-Liter-TFSI. Der Benziner leistet 507 PS und kommt auf ein maximales Drehmoment von 770 Nm. Der SQ7 TFSI ist ab rund 78.403 Euro (alle Preise netto), der SQ8 TFSI ist ab rund 84.957 Euro zu haben. Damit kosten die TFSI-S-Modelle genauso viel wie Versionen mit dem 435 PS starken V8-Diesel, der bislang das einzige Achtzylinderangebot war.

