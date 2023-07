Automotive Innovations Award 2023 Volkswagen wieder an der Spitze

Der Volkswagen-Konzern holt sich den Titel als innovativster Autohersteller der Welt zurück. Beim Automotive Innovations Award 2023 verdrängten die Norddeutschen Mercedes-Benz auf Rang zwei, auf dem dritten Platz folgte mit Geely erstmals ein chinesischer Hersteller. Die Auszeichnung wird jährlich von der Unternehmensberatung PwC und dem Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach vergeben; berücksichtigt und bewertet wurden diesmal insgesamt 1.000 Innovationen von 29 internationalen Automobilherstellern, jeweils in Hinblick auf Reifegrad, Originalität, Kundennutzen und Innovationsgrad. Mit Volkswagen liegt zwar erneut ein etablierter westlicher Konzern an der Spitze, unter den 15 bestplatzierten Unternehmen finden sich aber bereits sechs chinesische.

In der Markenwertung eroberte im Premium-Segment erneut Mercedes-Benz den Spitzenrang. Die Stuttgarter haben diese Position durchgehend seit 2018 inne und verwiesen auch in diesem Jahr BMW und Tesla auf die Plätze. Innovativste Volumenmarke war der Studie zufolge Ford – die Amerikaner verdrängten VW und lagen erstmals seit 2014 wieder vor allem Konkurrenten. Auf Rang drei folgte Toyota. Auf Modellebene errang der Mercedes EQE die Auszeichnung als Innovationsführer. Die Elektrolimousine platzierte sich vor seinem SUV-Ableger EQE SUV sowie dem chinesischen Rising R7. Die Preise für die innovativsten Zulieferer gingen an den Batteriehersteller CATL, den Chiphersteller Nvidia sowie die klassischen Automotive-Größen ZF und Michelin.