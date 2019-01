Erkennen, was das Auto vorhat

CES in Las Vegas

Bestellt wird das Liefermobil per Smartphone, auch die Türen der Warenauslage lassen sich per App öffnen. Kameraüberwachung und RFID-Chips an den Lebensmitteln sollen Betrug beim Bezahlen verhindern.

Autonome Autos sollen künftig als rollende Supermärkte direkt beim Kunden vorfahren. Die US-Einzelhandelskette "Stop&Shop" will ab dem Frühjahr entsprechende Roboter-Fahrzeuge einsetzen, zunächst testweise im Großraum Boston.

Lebensmittel im Internet bestellen und liefern lassen ist ein alter Hut. In den USA kann man künftig gleich den ganzen Supermarkt bestellen.

