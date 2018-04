Bedeutete das eigene Auto über Jahrzehnte für viele Menschen Freiheit und Unabhängigkeit, ist der Besitz für aktuelle Führerschein-Neulinge in der Stadt eher uninteressant. Für die von Forschern "Generation Z" genannten, heute 18- bis 25-Jährigen steht die Nutzung im Vordergrund, wie eine aktuelle Untersuchung ebenso nahelegt wie neue Mobilitätskonzepte der Autohersteller.

"Fahrzeuge werden bis 2025 mehr und mehr als Teil von neuen Services genutzt", so Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management der FH Bergisch-Gladbach. Zum Ende dieses Jahrzehnts werde der Siegeszug dieser Dienstleistungen erstmals deutlich an Fahrt aufnehmen. Als Hauptklientel sieht der Wissenschaftler die heute 18- bis 25-Jährigen. Laut seiner aktuellen Analyse im Auftrag des Kreditversicherers BNP Paribas Cardif liegt die Nutzungsbereitschaft für Angebote wie "Freefloating Carsharing" (Car2Go, Drivenow) in dieser Altersgruppe bei fast 50 Prozent. Ferner würde fast die Hälfte der jüngeren Stadtbewohner auf einen privaten PKW zugunsten neuer Mobilitätservices verzichten.

Zoom Foto: Mercedes-Benz Mercedes hat Anfang März eine neue Möglichkeit der Langzeitmiete angekündigt.

Den Trend vom Kauf zur Nutzung greifen Autohersteller neuerdings auf: So hat Mercedes Anfang März eine neue Möglichkeit der Langzeitmiete angekündigt. Bei dem "Flexperience" genannten Pilotprojekt können Kunden künftig zu einer monatlich fixen Mietrate ein Jahr lang bis zu zwölf neue Mercedes-Fahrzeuge fahren. Die Rate umfasst Versicherung, Wartung und Reparaturen bis hin zu Reifen inklusive 36.000 Kilometern pro Jahr, das komplette Handling läuft über die Mercedes-me-App.

Ein solches Auto-Abo hat der schwedische Hersteller Volvo mit "Care by Volvo" seit neustem im Programm. Interessenten können die Fahrzeuge der Marke für eine fixe Monatsrate einfach zwei Jahre fahren – Versicherung, Wartung, Steuern und Reparaturen inklusive. Der Vertrag lässt sich online abschließen, bis auf Tanken und Motoröl-Nachfüllen braucht sich der Kunde um nichts selbst zu kümmern. Für Wartungen, Reparaturen und Reifenwechsel wird der Wagen vom Händler abgeholt.

Sportwagenhersteller Porsche hat einen ähnlichen Dienst kürzlich an seinem US-Standort Atlanta eingeführt. Die amerikanische Nobelmarke Cadillac bietet das in den USA ein Auto-Abo etablierte Auto-Abo "Book by Cadillac" nun auch in Deutschland an.