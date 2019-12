So wird das neue Jahr

Auto-Neuheiten 2020 So wird das neue Jahr

Der Buchungsvorgang verläuft digital, bei Bedarf stehe den Kunden jedoch auch eine persönliche Betreuung zur Seite. Aktuell listet die diverse Modelle auf. Günstigstes Fahrzeug ist ein Mitsubishi Space Star für 167 Euro netto. Allerdings mit einer Lieferzeit von 10 bis 14 Wochen und 209 Euro Liefergebühr. Ein Volvo XC90 kostet 763 Euro netto, plus 252 Euro Startgebühr.

Who is Who Pkw