BMW hat in seinem Werk in Leipzig das 20.000ste Exemplar seines Hybrid-Sportwagens i8 produziert. Sehr viel mehr dürften nicht folgen, denn im April 2020 und damit gut 6 Jahre nach Markteinführung wird die Baureihe eingestellt. Um das nahe Produktionsende von Coupé und dem 2018 eingeführten i8 Roadster zu krönen, hat BMW noch das auf 200 Exemplare limitierte i8-Sondermodell "Ultimate Sophisto Edition" angekündigt, einen Nachfolger für die eigenwillige Carbonflunder hingegen nicht.

