„Der älteste deutsche Automobilclub übernimmt Fahrzeuge des ältesten Automobilherstellers und Erfinders des Automobils“, sagte Lutz Leif Linden, Generalsekretär bei AvD, bei der Übergabe der Schlüssel. Er übernahm zusammen mit seinem Kollegen in gleicher Position, Andreas Nowack, die 25 neuen Mercedes Pkw mit AvD Branding in Frankfurt am Main. Unter den neuen Pkw sind der Unternehmensmeldung zufolge A-Klassen, CLA und C-Klassen. Sie werden unter anderem als Dienstwagen für Regionalleiter eingesetzt. Als wichtiges Auswahlkriterium nannten die Generalsekretäre die Qualität der Fahrzeuge. Ständige Verfügbarkeit sei wichtig, außerdem Langstreckenkomfort und Sicherheit dank umfangreicher Assistenzsysteme.

