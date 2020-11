"Anfang Oktober haben wir unseren neuen Fünfjahres-Strategieplan vorgestellt. Wir wollen im Rahmen des Plans unseren Kunden 360-Grad-Mobilitätsdienste anbieten und starke Partnerschaften mit wichtigen Akteuren aufbauen. In Sixt sehen wir ein solides Unternehmen mit einzigartigem digitalen Angebot", sagt Alain van Groenendael, Vorstandsvorsitzender von Arval. Auch Konstantin Sixt, Vertriebsleiter der Sixt SE, ist von der neuen Kooperation angetan: "Arval zeigte in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende Wachstumsbilanz. Arval und Sixt sind davon überzeugt, dass die Zukunft der Mobilität darin liegt, unseren Kunden eine breite Palette von Mobilitätsoptionen und nicht nur ein einzelnes Produkt anzubieten."

Die Partnerschaft soll es Arval ermöglichen, den Mitarbeitern ihrer Firmenkunden und Partnerunternehmen Zugang zu den Produkten und dem Netzwerkt von Sixt zu geben. Das Mobilitätsangebot von Arval soll so künftig sowohl die eigenen Leasingprodukte als auch die Produkte von Sixt umfassen. Ausgespielt werden alle Angebote gebündelt über die firmeneigenen Online- und Mobilkanäle von Arval. Sixt wird im Rahmen der Vereinbarung einer der bevorzugten Lieferanten für das Replacement-Geschäft von Arval sein. Gemeinsame Kunden sollen von den sich ergänzenden Dienstleistungen beider Unternehmen profitieren. Die operative Zusammenarbeit soll Anfang 2021 beginnen.

Der Markt in Zahlen

Was Leasinggesellschaften bieten (2020)

Was Leasinggesellschaften bieten (2020) Der Markt in Zahlen

Der Full-Service-Leasing-Anbieter und Fuhrparkspezialist Arval arbeitet künftig strategisch mit den Mobilitätsanbieter und Autovermieter Sixt zusammen. Die Partnerschaft soll in allen Märkten von Deutschland über Frankreich, die Niederlande, Großbritannien und Belgien zur verstärkten Zusammenarbeit führen.

Der Full-Service-Leasing-Anbieter Arval und der Miet- und Mobilitätsspezialist Sixt schließen eine neue strategische Partnerschaft in deren Rahmen sie umfangreich zusammen arbeiten wollen.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw