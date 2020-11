Beim Umweltbonus gab es im Oktober den vierten Rekordmonat in Folge. Beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gingen 34.212 Anträge ein, 18.598 davon (55 Prozent) für reine Batteriemobile. Auf Plug-in-Hybride entfielen 15.610, vier Anträge wurden für Brennstoffzellen-Pkw gestellt. Insgesamt ist die Zahl der Anträge seit Einführung des Förderprogramms im Sommer 2016 auf 318.694 gestiegen.

