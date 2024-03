Flottenmarkt Neuzulassungen Benziner stark nachgefragt

Im Februar ging es für den deutschen Pkw-Markt noch weiter nach oben. Inklusive des Schalttags reichte es am Ende für ein Plus von 5,4 Prozent. Ohne den zusätzlichen Arbeitstag hätte sich der Zuwachs bei nur 2,3 Prozent bewegt. So oder so, die Entwicklung blieb angesichts des mageren Bestelleingangs der letzten Monate erfreulich, auch wenn die Zulassungen ab dem zweiten Quartal schwächer werden dürften.

Flottenmarkt deutlich im Plus

Auch bei der Marktsegmententwicklung zeigt sich im Februar ein gutes Ergebnis. Bis auf die Autovermieter ließen alle Kanäle mehr Fahrzeuge zu als im Februar 2023. Auch die im letzten Jahr immer zurückhaltender gewordenen Privatkunden ließen 4,0 Prozent (bereinigt 0,9 Prozent) mehr Pkw zu als im Vorjahresmonat. Mehr als doppelt so hoch war der Zuwachs im relevanten Flottenmarkt (+8,4 Prozent). Somit wurden im Februar erneut mehr Firmenwagen als Privatfahrzeuge zugelassen. Bei den Sondereinflüssen setzt sich das Bild der letzten Monate fort. Steigende Eigenzulassungen von Herstellern (+16,5 Prozent) und Handel (+5,3 Prozent) treffen auf einen rückläufigen Mietwagenmarkt.

Fuhrparks kehren zum Benziner zurück

Bei den Kraftstoffarten gab es ohne die Kaufprämie den erwarteten Rückgang der Elektroautozulassungen (-15,4 Prozent). Immerhin erholte sich der Marktanteil der batterieelektrischen Pkw von 10,5 Prozent im Januar auf 12,6 Prozent im Februar. Profiteure der Entwicklung sind die Benzinmotoren, die mit günstigeren Einstiegspreisen 14,9 Prozent mehr Privat- und 22,2 Prozent mehr Flottenkunden gewinnen konnten als noch vor Jahresfrist.

Gewerbekunden legen um 20 Prozent zu

Der Transportermarkt hat sich zuletzt nur sehr langsam aus dem Lieferkettentief herausgearbeitet. Doch im Februar ging es deutlich stärker nach oben als bei den Pkw. Die Auslieferungen an Flottenkunden kletterten um mehr als 20 Prozent. Privatpersonen meldeten 10,4 Prozent mehr leichte Nutzfahrzeuge und Pkw-Utilities bei den Zulassungsstellen an. Da gleichzeitig Fahrzeugbau (-20,4 Prozent) und -handel (-4,7 Prozent) ihre Eigenzulassungen zurückfuhren, reichte es am Ende „nur“ zu einem Plus von 12,1 Prozent.

Transporter: 86 Prozent Verbrenner

Bei der Elektrifizierung hat der Transportermarkt noch einen langen Weg vor sich. 86 Prozent der Transporter kommen mit einem Dieselmotor zur Kundin oder zum Kunden. Doch immerhin hat sich der Elektroanteil nach dem Ende der Bafa-Förderung bei 6 Prozent eingependelt.