Shiftmove-Analyse E-Mobilität: kleine Flotten vorn

Der Anteil an Dieselfahrzeugen sinkt stetig. Vor allem kleine Fuhrparks sind Vorreiter der E-Mobilität. Wieviel Prozent der Dienstwagen einen E-Antrieb besitzen und welche Hersteller am stärksten vertreten sind.

Kleine Fuhrparks mit weniger als 20 Fahrzeugen sind Vorreiter bei der Elektrifizierung von Pkw-Flotten. Im Januar 2024 hatten neun Prozent der Dienst- und Servicefahrzeuge kleiner Flotten einen E-Antrieb. Das geht aus der Analyse von Shiftmove, ein Anbieter für digitales Flottenmanagement, hervor. Dafür hat Shiftmove rund 150.000 Fahrzeuge analysiert und festgestellt, dass Unternehmen mit kleineren Flotten eine höhere Elektrifizierungsrate aufweisen als größere.

Rückgang des Diesel-Anteils in Flotten

Seit 2019 ist der Anteil an Dieselfahrzeugen in Flotten kontinuierlich gesunken. Dies betrifft alle Flottengrößen, wobei kleine Flotten am stärksten umgerüstet haben. Der Diesel-Anteil sank in kleinen Flotten um 16 Prozent, während Hybrid- und Elektroautos zusammen um 17 Prozent zunahmen. Heute ist jedes zehnte Auto in Flotten ein Hybrid.

Foto: Shiftmove Francine Gervazio, CEO von Shiftmove.

Prognosen und Herausforderungen

Francine Gervazio, CEO von Shiftmove, kommentiert: "Ein Großteil der Unternehmen hinkt bei der Umstellung auf E-Mobilität hinterher. Gleichzeitig sehen wir, dass viele Betriebe kleine Anteile ihrer Flotte elektrifizieren, um daraus zu lernen und bis 2030 vollständig in alternative Antriebsformen zu investieren. Es gibt noch Herausforderungen wie die Ladeinfrastruktur, aber der Druck zur Nachhaltigkeit im Fuhrpark nimmt zu."

Volkswagen führend, Toyota bei Hybriden an der Spitze

Volkswagen dominiert den deutschen Fuhrparkmarkt mit einem Anteil von 25 Prozent bei Diesel-, Benzin- und Elektroautos. Bei Hybriden ist Toyota mit 21 Prozent die erste Wahl für große Flotten. Mercedes und BMW liegen bei mittleren Flotten vorne, während kleinere Flotten häufig auf BMW zurückgreifen. Tesla hat einen signifikanten Anteil an Elektroautos in kleinen und mittleren Flotten, rangiert jedoch in größeren Flotten niedriger.

Daten als Schlüssel zur Elektrifizierung

Digitale Flottenmanagement-Lösungen ermöglichen es Fuhrparkverantwortlichen, strategische Entscheidungen auf Datenbasis zu treffen. Damit können Unternehmen das Potenzial zur Elektrifizierung zu erkennen und ihre Flotten für steigende Nachhaltigkeitsanforderungen zu optimieren. Laut Gervazio nutzen bisher nur 20 bis 30 Prozent der europäischen Unternehmen Flottenmanagement-Software. Doch der Druck zu mehr Nachhaltigkeit im Fuhrpark steigt rasant. "Ab 2026/2027 werden wir eine deutliche Steigerung der Elektrifizierung sehen", sagt Francine Gervazio, CEO von Shiftmove.