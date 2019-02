So rüstet sich Mercedes für die Zukunft

Die 5 km/h Zuwachs bei der Endgeschwindigkeit mögen gering erscheinen. Allerdings erobert Bentley damit den Vmax-Thron in der SUV-Klasse zurück. Denn hatte zwischenzeitlich der 305 km/h schnelle Lamborghini Urus inne.

Bentley beansprucht für den Bentayga den Titel des schnellsten Serien-SUV der Welt. In der nun vorgestellten "Speed"-Variante soll der 5,14 Meter lange Allrader eine Spitzengeschwindigkeit von 306 km/h erreichen und das bislang flotteste Standardmodell der Baureihe damit um 5 km/h übertreffen. Möglich macht das sein leistungsgesteigerter 6,0-Liter-W12-Tubobenziner, der in der neuen Top-Ausführung auf 635 PS kommt – 27 PS mehr als bisher. Das Drehmoment bleibt mit 900 Nm konstant.

Besser als viel Leistung ist nur noch mehr Leistung: Bentley verpasst seinem Luxus-SUV eine Spitzenvariante. Und weist damit einen neureichen Konkurrenten in die Schranken.

