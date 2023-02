Best Cars 2023 Sieger der großen Leserwahl

Mit 422 Modellen standen so viele Fahrzeuge wie noch nie zur Wahl der Best Cars und 108 davon – also gut ein Viertel – waren Elektromodelle. „Weil diese Antriebsart inzwischen für viele Käufer ein entscheidendes Kriterium darstellt, wurden in diesem Jahr erstmalig die Verbrenner- und reinen Elektrovarianten separat zur Wahl gestellt, selbst wenn sich diese optisch kaum unterscheiden“, erläutert Michael Pfeiffer, Chefredakteur von auto motor und sport. Ebenfalls neu bei der Best Cars-Leserwahl ist die Kategorie „Luxus-SUV / Geländewagen“, die das Mercedes G-Modell gewonnen hat. Es war zuvor viele Jahre Sieger in der bisherigen Kategorie „Große SUV / Geländewagen“, die nun der Porsche Macan erobert hat.

Porsche erzielt historischen Erfolg

Insgesamt gaben mehr als 101.000 Leserinnen und Leser ihre Stimme ab. Entsprechend wurden die Ergebnisse mit großer Spannung von der Autobranche erwartet. Vor allem bei Porsche war die Freude groß. Der Hersteller konnte einen historischen Erfolg erzielen und vier von insgesamt 13 Kategorien für sich entscheiden. Der Klassiker des Unternehmens, der Sportwagen 911, vereint in seiner Kategorie sogar über 35 Prozent der Stimmen auf sich. „Eine so breite Zustimmung für ein Modell ist wirklich außergewöhnlich“, sagt Birgit Priemer, Chefredakteurin von auto motor und sport. Auch die Cabrio-Version des 911 schafft es auf den Spitzenplatz seiner Kategorie. Außerdem gewinnt der Porsche Taycan die Obere Mittelklasse, und das Modell Macan liegt bei den Großen SUV / Geländewagen vorn.

Foto: auto, motor und sport Die glücklichen Gewinner der diesjährigen Best Cars-Awards.

Fiat entscheidet Import- und Gesamtwertung für sich

Spannend sind auch die Ergebnisse der Kategorie Mini Cars, in der Fiat mit seinem Modell 500e nicht nur die Import-, sondern auch die Gesamtwertung für sich entscheidet. Rang 2 in beiden Wertungen erreicht der Abarth 595/695. Weitere Ergebnisse erfahren Sie unter BestCars-award.com und in der aktuellen Ausgabe von auto motor und sport (5/2023).