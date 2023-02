Branchentermine Alle Events der Flottenbranche

Sie wollen stets vernetzt bleiben, sich regelmäßig mit Kollegen, Dienstleistern und Herstellern über aktuelle Branchenthemen austauschen oder mit Schulungen auf dem neuesten Wissensstand bleiben? Dann schauen Sie auf firmenauto.de in unseren Online-Kalender für Flottentermine. Hier finden Sie alle Termine, die für Flottenmanager relevant sind. Auf einer digitalen Karte sehen Sie auf einen Blick, welche Veranstaltungen in Ihrer Nähe stattfinden. In der Detailansicht können Sie zudem per Klick auf einen Button den Termin in Ihren eigenen Kalender übertragen.

Sie sind Dienstleister oder Hersteller und veranstalten selbst ein Event, das für Fuhrparkleiter relevant ist? Dann tragen Sie Ihren Termin ganz einfach über unser Online-Formular selbst ein und profitieren von unserer reichweitenstarken Internetpräsenz.