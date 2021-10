Damit führt erstmalig ein Elektroauto und zugleich zum ersten Mal überhaupt ein nicht innerhalb von Europa produziertes Modell die europäischen Pkw-Verkaufscharts an. Neben dem aufgrund vieler Förderanreize weiter anhaltendem Elektroauto-Boom wurde der Erfolg des Model 3 auch durch einen schwächelnden Neuwagenmarkt aufgrund der Chipkrise begünstigt. Anders als Tesla kämpfen viele andere Autohersteller mit gedrosselten Produktionskapazitäten und Lieferproblemen. Aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Neuwagen haben sich viele Autokunden deshalb auch für einen Gebrauchtwagen entschieden. Im Vergleich zum September 2020 sank die Zahl der Neuzulassungen von 1,29 auf 0,96 Millionen Fahrzeuge und damit um 25 Prozent.

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Die elektrisch angetriebene Mittelklasse-Limousine Tesla Model 3 war im September der meistverkaufte Neuwagen in Europa (EU 26). Laut Marktbeobachter Jato Dynamics wurden 24.591 Einheiten des Modells zugelassen, was bei insgesamt 964.800 Zulassungen einem Marktanteil von 2,6 Prozent entspricht. Damit lag der Stromer deutlichvor dem zweitplatzierten Renault Clio mit 18.264 Einheiten sowie vor Dacia Sandero (17.988), VW Golf (17.507) und Fiat 500 (16.349).

Mit dem Tesla Model 3 führt zum ersten Mal ein Elektroauto die Verkaufscharts in Europa an. Der aktuelle E-Auto-Boom und Chipkrise haben den Aufstieg des US-Stromers begünstigt.

Bestseller in Europa Erstmals ein E-Auto an der Spitze

