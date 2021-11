Ford schließt die Leistungslücke beim Kleinbus Tourneo Custom und seinen Derivaten. Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel ist künftig auch in einer Variante mit 150 PS zu haben, die sich zwischen die bisherigen Ausführungen mit 130 PS und 185 PS einfügt. Auf Wunsch wird der Motor mit einem 48-Volt-Hybridsystem gekoppelt, für die Kraftübertragung stehen eine Sechsgangautomatik und ein Sechsgang-Schaltgetriebe zur Wahl. Der neue Antrieb ist außer für die Pkw-Variante auch für den gewerblichen Transit Custom Kombi und das Reisemobil Nugget zu haben. Die Preise dürften im Fall des Tourneo bei rund 41.175 Euro netto liegen.

Beim Kleinbus Tourneo Custom setzt Ford auf den Selbstzünder und bietet jetzt wieder den beliebten 150-PS-Motor an.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021