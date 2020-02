Unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten steht damit eine Schaden-Kosten-Quote von 98 Prozent in der Bilanz. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 96,1 Prozent. Insgesamt hat sich die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden- und Unfallversicherung 2019 von 94,1 auf 93 Prozent verbessert. Der versicherungstechnische Gewinn betrug 4,7 Milliarden Euro.

Mit Kfz-Versicherungen lässt sich immer weniger Geld verdienen. Im vergangenen Jahr nahmen die Unternehmen der Branche deutschlandweit rund 28,5 Milliarden Euro ein (plus 2 Prozent), wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in seiner Jahresbilanz ausweist. Die ausgezahlten Leistungen summierten sich auf 25 Milliarden Euro, 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw