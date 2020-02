Ebenfalls für Limousine und Kombi ist der neue, ab 54.250 Euro erhältliche M340d xDrive erhältlich. Der 340 PS starke 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Diesel verfügt über 48-Volt-Technologie und soll mit Verbräuchen zwischen 5,3 und 5,8 Litern aufwarten. Der CO2-Ausstoß beträgt zwischen 139 und 153 g/km. Der Standardspurt gelingt in 4,6 Sekunden beziehungsweise 4,8 Sekunden (Touring).

Auf dem Genfer Autosalon (5. bis 15. März) zeigt BMW das erweiterte Motorenprogramm für seine Mittelklasselimousine. Nach der 330e Limousine ist nun auch ab Sommer der Touring als Plug-in-Version erhältlich. Außerdem werden beide Plug-in-Karosserievarianten optional auch mit Allrad angeboten. Für den Vortrieb ist die Kombination aus einem 2,0-LiterVierzylinder-Benziners mit 184 PS mit einem 113 PS starken E-Motors zuständig, die auf eine Gesamtleistung von 252 PS kommt. Kurzfristig kann sie durch einen Extra-Boost um 40 PS auf 292 PS steigen. Als elektrische Reichweite gibt BMW zwischen 55 und 68 Kilometer an. Preise nennt der Hersteller noch nicht. Der 330e Touring dürfte aber rund 1.500 Euro teurer sein als die entsprechende Limousine, die bei 44.100 Euro (alle Preise netto) startet.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives