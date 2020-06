Parkgebühren per App bezahlen

Elektroautos in Deutschland 2020

Das Diesel-Portfolio startet mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder, der es auf 190 PS bringt, dazu kommen zwei 3,0-Liter-Sechszylinder mit 286 PS und 340 PS. Letzterer treibt immer alle vier Räder an, bei dem schwächeren Sechszylinder ist Allradtechnik optional zu haben. Anders als bei 5er-Limousine und -Kombi verzichtet BMW beim 6er auch weiterhin auf Plug-in-Hybridantriebe.

Beim Antriebsprogramm konzentriert sich der 6er wie gehabt auf die stärkeren Vier- und Sechszylinder der Münchner. Die beiden Benziner und die drei Diesel werden nun von einem 48-Volt-Mildhybridsystem unterstützt, das den Verbrauch senken und gleichzeitig das Ansprechverhalten verbessern soll. Außerdem gab es Eingriffe an Einspritzung und Aufladung. Basis-Antrieb bleibt ein 258 PS starker 2,0-Liter-Vierzylinderbenziner, alternativ ist ein 3,0-Liter-Sechszylinder mit 333 PS zu haben, der auch mit Allradantrieb kombinierbar ist.

Zu erkennen gibt sich das überarbeitete Modell durch eine neu gestaltete Front mit größerer Niere sowie einer geglätteten Heckpartie, aus der nun in jeder Antriebsvariante trapezförmige Endrohre herausschauen. Innen präsentieren sich Bedienelemente und Materialien leicht überarbeitet. Für das Infotainment-System gab es ein Update, das auch die Einführung eines persönlichen Assistenten umfasst, die Assistenzsysteme bieten nun mehr automatisierte Fahrfunktionen. Außerdem kann der GT künftig über Funk mit Software-Updates versorgt werden.

