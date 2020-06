Parkgebühren per App bezahlen

Damit der 5,15 Meter lange XB7 seine Kraft auf die Straßen bringt, wurden eine adaptive Schwerpunktabsenkung um bis zu 4 Zentimeter und zudem Detailanpassungen am Fahrwerk vorgenommen. Alpina verspricht ein sportliches Handling, wie man es von Fahrzeugen kleinerer Klassen her kennt. Die Serienausstattung umfasst 21-Zoll-Räder, ein Harman-Kardon-Surroundsound-System, Head-up-Display, 4-Zonen-Klimaautomatik, Panorama-Glasdach, Automatikgetriebe oder Lederausstattung. Wer angesichts des Preises eine Vollausstattung erwartet, wird enttäuscht: Neben optionalen 23-Zoll-Rädern sind weitere Extras im Wert von über 21.008 Euro bestellbar.

Der Innenraum des XB7 ist bereits in der Basis nobel eingerichtet, dennoch lassen sich Extras für über 21.008 Euro netto ordern.

Für den Vortrieb sorgt ein 621 PS und 800 Newtonmeter starker 4,4-Liter-V8. Dank dieser Leistung stürmt der allradgetriebene 2,7-Tonner in 4,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die 200er-Marke fällt nach 14,9 Sekunden. Der Normverbrauch liegt laut Hersteller bei 12 Litern.

290 km/h mit einem Riesen-SUV? Die jüngste Neuheit des Allgäuer BMW -Veredlers Alpina, der in XB7 umgetaufte X7, erreicht dank Biturbo-V8 und Sportfahrwerk mit bis zu 23 Zoll großen Rädern dieses Tempo. Ab Dezember ist das SUV zu Preisen ab rund 130.252 Euro (alle Preise netto) verfügbar.

