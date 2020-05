Fast emissionsfrei in der Stadt

Renault Clio Hybrid Fast emissionsfrei in der Stadt

Die Rolle des Verbrenners spielt ein 1,5-Liter-Dreizylinderbenziner mit 125 PS, der seine Kraft an die Vorderräder überträgt. An der Hinterachse arbeitet ein 95 PS starker E-Motor, so dass beide Triebwerke gemeinsam einen Allradantrieb bilden. In gleicher Konfiguration kommt die Technik bereits im Schwestermodell X1 zum Einsatz. Die Preise für die neue X2-Version starten bei 39.705 Euro netto.

Der BMW X2 ist ab sofort auch mit Plug-in-Hybridantrieb zu haben. Als xDrive25e kommt die Coupévariante des X1 auf eine Systemleistung von 220 PS und eine elektrische Reichweite von 53 Kilometern (WLTP). Den Kraftstoffverbrauch gibt der Hersteller mit 1,7 Litern auf 100 Kilometern an, die CO2-Emission mit 38 Gramm pro Kilometer.

