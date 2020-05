Parkgebühren per App bezahlen

Beim Antrieb bleibt alles wie gehabt. Zählt man die Allradmodelle extra, stehen elf Varianten zur Wahl. Den Start bildet der ab dem Herbst erhältliche "One" mit 102 PS, vorher ist der 136 PS starke "Cooper" die günstigste Option. Top-Modell ist zunächst der Plug-in-Hybrid "Cooper SE" mit 224 PS. Dazwischen gibt es weiterhin die bekannten Drei- und Vierzylindermotoren, darunter Diesel und Benziner. Der Allradantrieb ist beim Hybrid-Modell serienmäßig,für alle anderen außer den Basismodellen optional verfügbar. Die Kraftübertragung bei den Allradlern übernimmt eine Achtgangautomatik, bei den frontgetriebenen Varianten können Kunden zwischen einer Sechsgang-Handschaltung du einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe wählen.

Äußerlich erkennbar ist der geliftete BMW -X1-Ableger vor allem an den neuen, nun serienmäßigen LED-Scheinwerfern. Die Heckleuchten sind nun im Union-Jack-Stil ausgeführt. Im Cockpit ziehen digitale Instrumente ein, außerdem gibt es auf Wunsch ein größeres Zentraldisplay.

Mit leichten optischen Retuschen und neuer Technik geht der Mini Countryman in die zweite Lebenshälfte. Beim Händler steht der kleine Crossover ab Juli zu Preisen ab 29.500 Euro. Im November ergänzt das Basismodell für 26.600 Euro das Programm.

