Äußerlich sind die Mittelklasse-SUV vor allem an großen Kühlluftöffnungen an der Front zu erkennen, die stärkeren Ausführungen tragen einen schwarzen Kühlergrill und verfügen über eine Sportabgasanlage. Innen gibt es jeweils Leder-Sportsitze. Zur Serienausstattung zählen darüber hinaus LED-Scheinwerfer, eine Highend-Audioanlage und das Top-Infotainmentsystem der Baureihe. Die Preise starten bei 71.428 Euro (alle Preise netto) für den X3 M, der X4 M kostet ab 73.193 Euro. Für die Competition-Modelle werden jeweils rund 6.722 Euro mehr fällig.

Außer im Standardmodell kommt der Biturbobenziner auch in der parallel aufgelegten "Competition"-Ausführung zum Einsatz und bringt es dort auf 510 PS. In beiden Fällen geht die Kraft über eine Achtgangautomatik an beide Achsen der SUV-Geschwister, wobei im Normalfall der größere Teil bei den Hinterrädern landet. Den Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 absolvieren X3 M und X4 M jeweils in 4,2 Sekunden, die Competition-Varianten sind eine Zehntelsekunde schneller.

In ihrer dritten Generation kommen der BMW X3 und sein Coupé-Ableger X4 im Herbst erstmals als besonders sportliches M-Modelle auf den Markt. Den Antrieb der Allrad-Dynamiker übernimmt ein neu entwickelter 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit mindestens 480 PS.

Die Tuningsparte von BMW nimmt sich nun der Mittelklasse-SUV an.

